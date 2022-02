Problem z koleją do Świeradowa Zdroju już na starcie. Oferty przekraczają budżet OPRAC.: Justyna Orlik

fot. ilustracyjne swieradowzdroj.pl

Linie kolejowe 317 i 336 mają zostać zrewitalizowane do 2023 roku, co umożliwi wznowienie połączeń do Świeradowa. Oferty spłynęły już od potencjalnych realizatorów, ale - jak informuje portal rynek-kolejowy.pl - wszystkie przekraczają planowany budżet. Co teraz?