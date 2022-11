Produkcja śniegu w Karpaczu ruszyła pełną parą. Kiedy startuje sezon narciarski w Karkonoszach?

Winterpol Karpacz Biały Jar. Wyciągi są już przygotowane, a armatki śnieżne na miejscu

Ostatnia prosta przygotowań do sezonu zimowego trwa już w stacjach narciarskich. W większości z nich wyciągi przeszły już niezbędne przeglądy techniczne, serwisy, a armatki zostały rozlokowane na stokach. W stacji narciarskiej Winterpol Karpacz Biały Jar rozpoczęto już produkować pierwszy śnieg, pomimo występujących jeszcze dodatnich temperatur. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnego i jednego z nielicznych urządzeń jakim jest fabryka śniegu (Snow Factory), która stanowi uzupełnienie tradycyjnego systemu naśnieżania składającego się z armatek śnieżnych.

Fabryka śniegu umożliwia produkcję śniegu nawet w dodatnich temperaturach tych sięgających do + 20°C. Urządzenie w szybki sposób ochładza wodę do temperatury zamarzania i w efekcie końcowym otrzymywane są „suche śnieżynki” o najwyższym stopniu zamrożenia. Urządzenie jest gotowe do pracy zaraz po podłączeniu do prądu i wody oraz może pracować przez całą dobę, bez względu na temperaturę powietrza i wody.