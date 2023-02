Przed hotelem "Karkonosze" w Szklarskiej Porębie sanie czekały na turystów. Narciarze zjeżdżali główną ulicą. Gdzie te czasy? (Zdjęcia) Alina Gierak

Gdy będziecie w Szklarskiej Porębie, podejdźcie ulicą Jedności Narodowej (to główna droga, wiodąca do Jakuszyc) pod budynek dawnego hotelu "Karkonosze". To w latach 90. ubiegłego wieku był najchętniej fotografowany obiekt w kurorcie. Na archiwalnych zdjęciach widać sanie czekające na gości i narciarzy na biegówkach. Takie to były czasy!