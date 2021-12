Przed nami białe święta? Klimatolog Krzysztof Krakowski o prognozie na ostatni tydzień grudnia

Prognozy wskazują na to, że cały przyszły tydzień będzie mroźny, więc jeśli cokolwiek będzie padać, to będzie to śnieg. Jeśli nie przyjdzie nam przed świętami większa odwilż, to od od wielu lat mamy szansę na białe święta. Pamiętajmy jednak, że jest to ciągle początek sezonu zimowego i jak on się rozwinie dalej tego jeszcze nikt nie wie. Są szanse, że będzie więcej epizodów chłodnych w tym roku, jeśli będą połączone z większymi opadami, to tego śniegu może być troszeczkę więcej niż w poprzednich latach. - tłumaczy Krzysztof Krakowski.