Przedszkola w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2024/2025. Dane kontaktowe, adresy

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Jeleniej Górze?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Jeleniej Górze?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. Niekiedy dopuszcza się, aby miało ukończone zaledwie 2,5 roku , decyzję w tej sprawie może podjąć placówka.

Rekrutacje do przedszkoli rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne zasady rekrutacji. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Jak wygląda rekrutacja i gdzie możesz znaleźć informacje o tym?

Placówki niepubliczne w Jeleniej Górze działają według przepisów, które zapisano w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Bierze się także pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej lub w sekretariacie .

Kryteria w procesie rekrutacyjnym w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe lub w sposób tradycyjny, to znaczy złożenie formularza w sekretariacie placówki.

Nauka w przedszkolu jest niezwykle ważna w rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu uczy się życia w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności motorycznych. Dzieci uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, ubierać się, jeść, biegać, bawić się. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa w zgodzie, empatia wobec innych dzieci.