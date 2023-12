Przegląd prasy 1.12.2023 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Na kilka dni przed oficjalnym startem reaktywacji linii kolejowej do Świeradowa-Zdroju, Koleje Dolnośląskie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zapraszają na przejazd promocyjny, który odbędzie się 7 grudnia 2023 r. Przypominamy, 10 grudnia br. po 27 latach powrócą regularne kursy kolejowe do miasteczka pod Stogiem Izerskim.

Prasówka 1.12 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Fryzura bombka to jedno z tych cięć, na które może zdecydować się każda z was. Warto ją zrobić na krótkich włosach, ale świetnie wygląda również na nieco dłuższych pasmach. Jej prawdziwą zaletą jest to, że układa się praktycznie sama, a to zapewni dobre cieniowanie. Zobacz, jak wygląda fryzura bombka i komu pasuje.