Przegląd prasy 11.01.2024 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

40 nowych policjantów, w tym 16 kobiet ślubowało. Wzmocnią kadry dolnośląskiej policji. Akty ślubowania policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, a w uroczystości oprócz kadry kierowniczej i nowych funkcjonariuszy, brali udział najbliżsi i rodziny nowych adeptów policyjnych.

Czy 10 tys. zł to dużo czy mało? W przypadku gwiazd to raczej zwykła stawka. Dla przeciętnego człowieka to pięć i pół najmniejszych emerytur w Polsce, dla kogoś pensja szefa lub kwota za bardzo używany samochód. A dla naszych gwiazd? Czasem to cena torebki z którą przychodzi się na pokaz, czasem kwota za godzinę pracy. Sami zobaczcie co można zrobić z 10 tysiącami złotych w świecie gwiazd.