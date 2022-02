Przegląd prasy 12.02.2022 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Szklarska Poręba, miasto w powiecie karkonoskim, jest pełna w atrakcje turystyczne. Można odwiedzić Wodospad Kamieńczyka i Wodospad Szklarki, ale i poszusować na nartach, również na popularnych ostatnio biegówkach. Sprawdziliśmy, jak wygląda stok, żeby zachęcić Was do spędzenia ostatniego weekendu ferii właśnie w Szklarskiej Porębie!

Jeśli jeszcze nie zawitaliście na wystawę do Nowego Rynku w Jeleniej Górze, to pora nadrobić zaległości. To prawdziwa gratka nie tylko dla fanów motoryzacji, ale i każdego, kto chciałby zobaczyć unikatowe samochody i posłuchać garści anegdot o ich pierwszych właścicielach. Przewodnikami są ludzie, którzy na co dzień tworzą to miejsce, zabierając nas wehikułem czasu w odległą i nieodległą przeszłość.