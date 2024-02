Przegląd prasy 17.02.2024 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Politycy PiS zorganizowali konferencję prasową, na której zaprosili do udziału w niedzielnym spotkaniu z byłą marszałek Sejmu - Elżbietą Witek. Podczas wiecu w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze ma zostać ogłoszony kandydat na prezydenta stolicy Karkonoszy.

Do poważnego wypadku doszło dzisiaj (16 lutego) rano na drodze krajowej numer 3 w miejscowości Jeżów, na trasie między Bolkowem a Jelenią Górą. Samochód osobowy uderzył w drzewo. 73-letni kierowca był zakleszczony w aucie. Uwolnili go strażacy. Mężczyzna jest ranny.

Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle ciekawie. Polecamy wam wernisaż szkła artystycznego Izy Liwacz i Marcina Zielińskiego w Muzeum Karkonoskim oraz koncert Krzysztofa Jakowicza (skrzypce) i Roberta Morawskiego (fortepian) w Filharmonii Dolnośląskiej. Można także wybrać się na targi rolne w Siedlęcinie i w Jeleniej Górze, na mecze i pokazy w Time Gates. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście od 16 do 18 lutego.

Prasówka 17.02 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Jutro (17.02) obchodzić będziemy Światowy Dzień Kota. To dobra okazja, by poznać rasy, za które ludzie gotowi są zapłacić krocie. I choć wielu z nas nadal przygarnia dachowce lub futrzaki ze schroniska, to coraz więcej jest miłośników kotów o niezwykłym futrze i wyglądzie. Które rasy kotów są najdroższe? Sprawdźcie w galerii.