Przegląd prasy 17.09.2021 Jelenia Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Jeśli szukasz dwupokojowego mieszkania na sprzedaż to dobrze trafiłeś. Wybraliśmy spośród ofert zamieszczonych na serwisie Otodom te najtańsze w Jeleniej Górze. Zobacz mieszkania, które kosztują mniej niż 170 000 zł. Jest kilka ciekawych ofert sprzedaży. Zobacz!

Kopalnia kwarcu Stanisław w Szklarskiej Porębie to najwyżej położona kopalnia odkrywkowa w Europie. Choć dziś już nie funkcjonuje, jest miejscem częstych wycieczek turystów. Niesamowity krajobraz przyciąga piechurów, amatorów fotografii i urbexu. Opuszczone budynki wyglądają jak z horroru, a zimową porą narciarze biegowi obierają sobie ją za cel dobrego treningu.

Starostwo Powiatu Karkonoskiego wystawiło na sprzedaż Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. W sumie to sześć budynków, do których na wakacje przyjeżdżały dzieci i młodzież. Cena za te obiekty to 10 milionów złotych.