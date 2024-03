Przegląd prasy 18.03.2024 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Zdjęcia z bernardynem na tle wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie ma niemal każdy turysta, który odwiedził Karkonosze w ciągu ostatnich 47 lat. Spokojne i fotogeniczne psy byłe prawdziwą maskotką kurortu. Bernardynami opiekował się Adam Tadeusz Guc. Gdy mężczyzna zachorował i nie mógł dłużej zajmować się ostatnim pupilem, Max trafił do schroniska. Fundacja "Pomagamy, bo kochamy", szukała dla niego domu.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydał ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami e-mail informującymi o mandatach za przekroczenie prędkości i obowiązku uiszczenia opłat za pośrednictwem linku dołączonego do wysyłanej wiadomości.

Kolorowo i wiosennie było dzisiaj (17 marca) na jarmarku wielkanocnym w Łomnicy. Kupowano palmy, pisanki, zajączki i kurczaki z porcelany i wieńce, a także pasztety, chleby, serniki inne smakołyki. Zobaczcie zdjęcia. Pomogą przy planowaniu przygotowań do świąt. Kto nie zdążył dzisiaj zrobić zakupów, może wybrać się na jarmark wielkanocny w przyszłym tygodniu na plac Ratuszowy w Jeleniej Górze.

Prasówka 18.03 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Uphill Race Śnieżka 2024 to kultowa impreza wśród rowerzystów. Tylko raz w roku mogą wjechać na najwyższy szczyt Karkonoszy. Trasa jest mordercza, ale chętnych nie brakuje. Zapisy trwają od 14 marca do zapełnienia listy startowej. jak się zgłosić do Uphill Race Śnieżka 2024?