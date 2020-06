Przegląd prasy 18.06.2020 Jelenia Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Gaszyn Challenge odbija się coraz większym echem w powiecie jeleniogórskim. Coraz więcej instytucji przyłącza się do akcji pomocy dla chorych na zanik mięśni dzieci. Akcji Gaszyn Challenge, która polega na wykonaniu 10 pompek, nagraniu z tego ćwiczenia krótki filmik, wrzucenie go do sieci oraz wpłacenie pieniędzy dla dzieci, które chorują na rdzeniowy zanik mięśni. Następnie nominuje się kolejne jednostki do wykonania zadania. Brawo!

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej szuka nowych chętnych do służby. Jakie trzeba spełnić warunki, kto może się zgłosić? Szczegóły poniżej.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Tomasz Komenda, niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi z Miłoszyc pod Wrocławiem, spędził za kratami 18 lat. Dziś wiadomo, że niewinnie. Przed Sądem Okręgowym w Opolu toczy się postępowanie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszny wyrok. Jak Tomasz Komenda ułożył sobie życie na wolności? Jak radzi sobie z traumą po pobycie w więzieniu. Gdzie poznał swoją dziewczynę? Zobaczcie reportaż UWAGA TVN.