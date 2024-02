Przegląd prasy 2.02.2024 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Już w najbliższą sobotę (3 lutego) o godz. 12:00 członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości spotkają się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, by wyrazić sprzeciw wobec działań rządu. Wśród gości mają być m.in. europosłanka Anna Zalewska oraz posłowie: Marzena Machałek i Szymon Pogoda.

Tablet LENOVO Tab M10 Plus 3 gen. 2023 posiada ekr...

Tablet BLOW PlatinumTab 8 to nowoczesne i przestro...

Dzisiaj (31 stycznia) na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze maturzyści z większości szkół ponadpodstawowych stolicy Karkonoszy, spotkali się, aby zatańczyć poloneza. Inicjatywa Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych trwa od 2018 roku i była to 6. edycja miejskiego poloneza.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Takich miejsc zapewne szukacie. Bez tłumów, z piękną przyrodą, trasami do pojeżdżenia na rowerze czy wózkiem z dzieckiem, ścieżkami do spacerów i wieżami widokowymi. Idealne na majówkę lub nawet jednodniową wyprawę. Punktem wypadowym na wycieczkę może być wieś Gozdno w Krainie Wygasłych Wulkanów na Pogórzu i w Górach Kaczawskich na Dolnym Śląsku. Stąd jest rzut beretem do wieży widokowej na Zawodnej. Ujrzycie najpiękniejszy widok na stożki wulkaniczne oraz Karkonosze i Góry Izerskie.