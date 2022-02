Przegląd prasy 22.02.2022 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Czy można sobie wyobrazić bardziej malowniczą wieś w powiecie karkonoskim od Przesieki? To tu mieści się wodospad Podgórnej, uwielbiany przez morsy, ale też coraz częściej odwiedzany przez turystów. Lokalne legendy głoszą, że ma magiczne właściwości, a po zmroku dzieją się rzeczy, które trudno racjonalnie wytłumaczyć. Co wiemy o Przesiece?

Zabieramy Was do Jeleniej Góry, żeby przedstawić niezwykłą historię życia Edwarda Lubuscha - SSmana z Auschwitz, który pomagał więźniom narażając się na szykany ze strony dowódców. Pomógł między innymi Mali Zimetbaum i Edwardowi Galińskiemu, o których romansie i ucieczce z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau opowiadaliśmy w innym odcinku. Po wojnie zamieszkał w Polsce pod fałszywym nazwiskiem. Co łączy Edwarda Lubuscha z Bronisławem Żołnierowiczem?