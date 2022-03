Przegląd prasy 22.03.2022 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Oto półfinalistki tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Zobaczcie na zdjęciach 101 pięknych kandydatek do tego tytułu. Gala półfinałowa odbędzie się w piątek, 25 marca - we Wrocławiu.

Dzięki mrówczej pracy archiwistów z Narodowego Archiwum Cyfrowego, możemy się przekonać jak wyglądały pierwsze lata powojennego górnictwa na Dolnym Śląsku. Zdjęcia przedstawiające prace górników i codzienne życie ich rodzin zostały wykonane przez fotografów Wojskowej Agencji Fotograficznej w latach 1948 - 1949. Zobaczcie te wyjątkowe kadry.

Turcja jest piękna i gościnna, o czym przekonali się niezliczeni turyści z Polski, którzy od lat wybierają ten kraj jako miejsce do spędzenia wakacji i urlopów. Teraz Turcja zyskała nową, dość nietypową, za to unikalną atrakcję. Brzegi Dardanele po raz pierwszy w dziejach spiął wiszący most, i to od razu rekordowy: najdłuższy na świecie. Konstrukcja mostu Canakkale 1915 robi wielkie wrażenie.