Przegląd prasy 23.02.2022 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Dzisiaj w Sadach Górnych odbyła się uroczystość połączenia tunelu na budowanej drogi ekspresowej S3. Tunel był drążony od strony Bolkowa i Kamiennej Góry. Ma 2,3 kilometra długości w obu kierunkach. Jest to najdłuższy tunel wydrążony w skale w Polsce!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej odremontowało zniszczone ławki w Parku Zdrojowym w Cieplicach. W 80% wykorzystano stary materiał, a one same wyglądają jak nowe. Ławki posłużą turystom i mieszkańcom, choć padły już głosy, że w tamtym rejonie przydałby się monitoring, żeby uniknąć sytuacji, w których niszczone są różne elementy architektury, znajdujące się w parku. Macie podobne zdanie?

Polskie szlaki kulinarne to wyjątkowe atrakcje, które pozwalają turystom poznać coś więcej niż tylko zabytki i krajobrazy regionu. Turystyka kulinarna kwitnie w naszym kraju, a dowodem na to są liczne trasy turystyczne, łączące najważniejsze punkty gastronomiczne polskich regionów. Do potentatów na rynku turystyki kulinarnej dołącza Lubelszczyzna. Zaplanowano tu już nowy szlak kulinarny – „Zasmakuj w Tradycji".