Przegląd prasy 26.01.2022 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Turystyka w Karkonoszach od lat ma się dobrze, podobnie jak zaplecze noclegowe. Czy wiecie, że w Świeradowie Zdroju istniał hotel, który kilkukrotnie zmieniał szyld. Najpierw Rübezahl, później FWP Celuloza i na końcu kultowy Kryształ. W czasach przed wybuchem I wojny światowej i kilka lat później przy hotelowym stawie pływano łódkami, a stylowe wnętrza zachęcały do odwiedzin. W latach 80-tych w "Krysztale" obywały się popularne dancingi, na które ściągali okoliczni mieszkańcy. Zobaczcie to kultowe miejsce na zdjęciach.

To w Karpaczu znajduje się najwyżej położona kaplica im. św. Wawrzyńca i jedyny taki drewniany kościół, który został przeniesiony do Karpacza ze Skandynawii. Jest tu też najwyżej położona ulica, docierająca na sam szczyt Śnieżki oraz Symboliczny Cmentarz Ofiar Gór. Sprawdźcie, czym jeszcze wyróżnia się Karpacz na tle innych miejscowości.

Tych handlarzy narkotyków szuka policja z Dolnego Śląska! Policjanci poszukują ich na podstawie: Art. 59 ust. 1: udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Widziałeś te osoby? Daj znać pod numerem 112. Źródło: poszukiwani.policja.pl. Stan poszukiwań - 25 stycznia 2022 roku. Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Aż serce boli, gdy patrzy się na zniszczony Wrocław pod koniec II wojny światowej. Fotografie pochodzą z fotopolska.eu. Zobaczcie!

Na Dolnym Śląsku mieszka obecnie 191 osób, które mają 100 i więcej lat. Wśród najstarszych Dolnoślązaków są 162 stulatki i 29 stulatków.

Od poniedziałku 24 stycznia część produktów w sieci sklepów Biedronka podrożała. Co dokładnie kupisz drożej? O ile ceny są wyższe? Kliknij w galerię i sprawdź >>>

Ostatnio publikowaliśmy materiał o turystach kompletnie nieprzygotowanych do warunków panujących w szczytowych partiach Karkonoszy. Grupa chłopaków wybrała się na Śnieżkę w nieodpowiednim obuwiu. Ledwo udało im się zejść ze szlaku i co chwilę upadali, mimo że trzymali się zamontowanych łańcuchów. Kolejny "amator zimowych sportów" postanowił zabrać na szczyt sanki, na których zjeżdżało małe dziecko. To ekstremalnie niebezpieczne i mogło zakończyć się tragicznie.