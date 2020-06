Przegląd prasy 26.06.2020 Jelenia Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Jelenia Góra 26.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pamiętasz to miejsce? W czasach, gdzie galerie handlowe w Polsce były czymś obcym i rzadko spotykanym, tuż przy granicy podziwialiśmy cudowne wnętrza galerii handlowej rodem z filmu. Właściciel tego obiektu ma wobec niego plany. „Celem jest stworzenie solidnej koncepcji, która spełni oczekiwania p odyktowane wyjątkowością tego obiektu”- Winfried Stöcker. Zobacz jak teraz wygląda Karstadt!

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Jeleniej Góry zatrzymali obywatela Ukrainy, który w Polsce był nielegalnie, w dodatku prowadził samochód zupełnie pijany.

To raj dla nurków, wspinaczy, piechurów, ale i osób, które w przyjemnym otoczeniu chciałyby cieszyć się urokami letniej pogody. Zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy polsko- niemieckiej docieramy do gór Königshain, gdzie zachwycają zalane kamieniołomy- dawna kopalnia granitu. To nie jedyna atrakcja tego miejsca.