Przegląd prasy 3.06.2020 Jelenia Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Koronawirus nadszarpnął gospodarkę – to żadna tajemnica. Przedsiębiorcy na całym świecie załamują ręce, ponieważ handel po prostu się zatrzymał. Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w tarapaty finansowe wpadł też… Kościół. Ze względu na to, że ograniczono liczbę wiernych w kościołach, wpływy z tacy znacznie się zmniejszyły. Innpoland.pl podaje, że niektóre parafie proszą wiernych o przelewy mające wesprzeć księży.

Objawienia, lewitacje, stygmatyzacja - oto cuda Kościoła katolickiego, których do dziś nie potrafi wyjaśnić nauka. Istnieją pewne teorie tłumaczące m.in. krew na Hostii, jednak ciężko odnieść je do wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 1200 lat. Co ciekawe, niektóre z cudów mogliśmy zaobserwować w XXI wieku, i to nawet w Polsce. Które z nich do dziś spędzają naukowcom sen z powiek? Sprawdź w galerii.