Przegląd prasy 4.06.2020 Jelenia Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Prasówka Jelenia Góra 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wakacje za granicą podczas epidemii koronawirusa. Dokąd będzie można pojechać? [LISTA KRAJÓW] W ciągu kilku najbliższych dni rząd ma ogłosić złagodzenie zakazu przekraczania granicy. Już od miesiąca do Polski bez kwarantanny mogą wjeżdżać osoby pracujące w Unii Europejskiej. Teraz zgodę dostaną także turyści. Być może stanie się to już od 15 czerwca. Do jakich popularnych wśród turystów krajów będzie można wyjechać? Jakie obowiązują tam dziś restrykcje i zasady? Sprawdź, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możesz przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. 📢 Kosmetyczny hit: serum nawilżające. TOP 10 skutecznych składników Gdy robi się ciepło, nawet najlepszy krem może stać się za ciężki dla skóry. Czas sięgnąć po nowoczesny kosmetyk, który zyskuje rosnącą popularność. To nawilżające serum do twarzy – lekki, nietłusty preparat o wodno-żelowej konsystencji. Sprawdź, jakie składniki zapewniają jego maksymalną skuteczność!

📢 Jak znaleźć idealną działkę? Oto 12 nieoczywistych rad od tych, którzy już znaleźli Zakup ziemi mocno się różni od zakupu mieszkania. Sprawdź, jakie metody stosować, żeby szybko stać się właścicielem wymarzonej działki. Prasówka 4.06 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Twoje auto czeka przegląd? Sprawdź te rzeczy! Oto najczęstsze usterki polskich samochodów Coroczny obowiązkowy przegląd techniczny samochodu to stresujący moment dla wielu kierowców. Nic dziwnego – w ubiegłym roku niemal pół miliona aut nie zdało tego egzaminu. Wielu negatywnych wyników można było jednak uniknąć. Zobacz, jakie są najczęstsze usterki samochodów wykrywane na przeglądach!

📢 Ukradł 40 złotych, a grozi mu 10 lat więzienia! Chyba tego nie przemyślał... Policjanci z Kowar zatrzymali mężczyznę, który włamał się do odkurzacza na stacji paliw. Ukradł z niego 40 złotych. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Jak się okazało to nie pierwsze takie zdarzenie z jego udziałem.

📢 Co przynosi pecha w domu? 10 pechowych rzeczy, które masz w domu Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy. 📢 Głogowski celebryta skazany przez sąd. Za co? Głogowski celebryta został skazany przez sąd. Sędzia nie miał wątpliwości, że Gabriel S. jest winnym umyślnego przebicia opon w samochodzie należącym do innego mieszkańca Głogowa. 📢 Rondo wygląda pięknie! Uczniowie się spisali! [ZDJĘCIA] Jest przepięknie! Uczniowie jeleniogórskiego Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze co roku kontynuowali budowę klombu kwiatowego Jeleniej Góry w zaprzyjaźnionym włoskim mieście Comune di Cervia we Włoszech. W tym roku, ze względu na epidemię, taki wyjazd nie był możliwy. Nic straconego! Cieplickie rondo zyskało nowego uroku na znak solidarności z włoskim partnerem.

📢 Park Miejski na Wzgórzu Kościuszki był przepiękny! [GALERIA] Park Miejski na Wzgórzu Kościuszki dawniej zachwycał. Wypielęgnowane alejki, zdobne altanki, piękna roślinność- to wszystko sprawiało, że spacerowiczów w oddalonym o kilometr od jeleniogórskiego rynku parku nie brakowało. Zobacz te niesamowite zdjęcia i obrazy! 📢 Autobus testowy już jest! Zobacz, jak się prezentuje! [ZDJĘCIA] Przez najbliższe dwa tygodnie autobus elektryczny marki Mercedes-Benz model eCitaro będzie testowany przez jeleniogórskich mieszkańców. Przejazd tym autobusem jest bezpłatny.

