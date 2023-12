Przegląd prasy 5.12.2023 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Większość dzieci już czeka na Mikołaja. I choć teraz 6 grudnia kojarzy teraz się z mnóstwem ozdób na ulicach, kolorowymi reklamami i sklepami zapełnionymi zabawkami, to nie zawsze tak było. Zobaczcie, jak wyglądał Dzień Świętego Mikołaja w PRL i w latach późniejszych. Mamy także archiwalne zdjęcia z jeleniogórskich przedszkoli. Jesteście na nich?

Wielu dolnoślązaków, poza cudownym Jarmarkiem Bożonarodzeniowym we Wrocławiu, wybiera się do niemieckiego Drezna, aby poczuć magię świąt. Oczywiście poza własnym środkiem lokomocji, warto wziąć pod uwagę podróż Kolejami Dolnośląskimi, bądź wyjazd zorganizowany.

Górnicze święto obchodzone jest nie tylko w kopalniach. Barbórkę świętują także w uzdrowiskach. Dlaczego? Bo woda mineralna jest kopaliną. W naszym regionie życzenia dla górników płyną do Uzdrowisk Cieplice Śląskie-Zdrój oraz do Świeradowa-Zdroju.

Zima na dobre zagościła w Kotlinie Jeleniogórskiej. Zaśnieżony krajobraz wygląda pięknie. Przekonali się o tym spacerowicze, którzy wybrali się do parków w Cieplicach Śląskich-Zdroju, do lasu pod Krzyżem Milenijnym czy na ścieżki pod Górą Szybowcową.

Zimowe grzybobranie może brzmieć nieco absurdalnie, ale zapewniamy, że jest to jak najbardziej możliwe. Grzyby w zimie występują również na Dolnym Śląsku, a ci najlepsi zbieracze zdradzili nam nawet swoje sekretne lokalizacje. Zatem nie musicie czekać do lata, by zjeść świeże grzyby, które sami zebraliście. W dolnośląskich lasach mamy obecnie wysyp zimowych gatunków. Płomiennica zimowa, Boczniak ostrygowaty, oraz Uszak bzowy są pyszne i mają wiele wartości odżywczych. Gdzie zimą szukać grzybów? Przeczytajcie poniżej!