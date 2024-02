Przegląd prasy 8.02.2024 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Walentynki już wkrótce (14 lutego) i to już najwyższa pora, by zarezerwować miejsce na romantyczną randkę. W naszym regionie możecie spędzić czas we dwoje w zaadaptowanych starych wozowniach, młynach i szkołach. Dla zakochanych są pobyty w jurtach i namiotach. Bez telewizora i bez pośpiechu, za to z szumem strumyków, śpiewem ptaków i prawdziwie ciemnym niebem. Sprawdźcie w naszej galerii, co gdzie warto pojechać.