Przegląd prasy 8.09.2021 Jelenia Góra, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Najpiękniejsze turystki przyjeżdżają do Karpacza, żeby spacerować po Karkonoszach. Chętnie chwalą się swoimi zdjęciami w urokliwych okolicznościach na Instagramie, gdzie obserwatorzy doceniają ich urodę czerwonymi serduszkami. Zobaczcie te piękne dziewczyny!

Kolejny nabór do jeleniogórskiej policji już 15 września. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Sprawdź jakie są wymagania dotyczące przyszłych funkcjonariuszy.

Co jeleniogórzanie mają do oddania we wrześniu "za darmo"? Zobaczcie jakie gadżety i sprzęty można dostać "za free". Są meble w dobrym stanie, które mogą jeszcze komuś posłużyć, ubrania, a nawet pianino. Sprawdźcie- może coś Wam się przyda.