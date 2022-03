Przegląd prasy 9.03.2022 Jelenia Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jeleniej Góry

Prasówka Jelenia Góra 9.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kto choć raz nie chciał przenieść się do przeszłości, by zobaczyć, jak świat wyglądał dawno temu? Umożliwiła to atrakcja Time Gates - Bramy Czasu w Jeleniej Górze. Zaaranżowane w powojennym schronie przeciwlotniczym korytarze prowadzą zwiedzających przez najważniejsze wydarzenia w dziejach Jeleniej Góry, Karkonoszy i całego Dolnego Śląska. By przenieść się nawet 300 lat wstecz, goście muszą przejść przez imponującą bramę, która wytwarza prawdziwe pioruny. Zobaczcie, co jeszcze skrywają dolnośląskie Bramy Czasu.