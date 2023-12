Przegląd prasy Jelenia Góra 23.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jeleniej Górze

Wichura szaleje w regionie. Zamknięty został szlak od parkingu przy drodze krajowej nr 3 do Wodospadu Szklarki. Wiatr przewrócił tam drzewo przy schronisku. Czesi ogłosili w Karkonoszach III stopień zagrożenia lawinowego. W górach tworzą się na szlakach dwumetrowe zaspy. To nie jest pogoda na wycieczki. Kiedy wiatr się uspokoi?

W październiku ubiegłego roku w Jeleniej Górze doszło do oszustwa przy sprzedaży jednego z lokali mieszkalnych. Zainteresowani jego zakupem przekonali sprzedającą do złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia w akcie notarialnym, iż uregulowali całą należność w wysokości 450 tysięcy złotych. Okazało się, że do dzisiaj nie dopłacili 100 tysięcy złotych. Teraz za swój czyn odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Wigilia wypada w tym roku w niedzielę z zakazem handlu. Sklepy nie mogą działać także 25 i 26 grudnia. Ale nie wszystkie będą zamknięte. Otwarte będą w większości Żabki. W jakich godzinach? W Boże Narodzenie możecie także odpocząć w Termach Cieplickich w Jeleniej Górze lub iść do kina. Sprawdźcie, kiedy są otwarte.

Mięciutki, milutki, przytulny kotek czy piesek z czerwoną kokardą na szyi trafiają do dzieci i dorosłych jako prezenty pod choinkę. Szybko okazuje się, że zwierzę to obowiązek i koszty, a decyzja była nieprzemyślana. Czworonogi są porzucane lub odwożone do schronisk. Aby temu zapobiec, schroniska wstrzymały przed świętami adopcje. To jeden ze sposobów ochrony i zaoszczędzenia psom i kotom okrutnego losu. Do akcji "Pies to nie prezent" włączyło się schronisko w Jeleniej Górze.