Przegląd prasy Jelenia Góra 26.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jeleniej Górze

Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu.

O dolnośląskiej kopalni rud cynku i kobaltu w Krobicy koło Mirska słyszało niewiele osób. Wieś znajduje się z daleka od turystycznych szlaków. Ta niedoceniana perełka Gór Izerskich ma szansę zaistnieć dzięki przywróceniu pociągów na trasę z Mirska do Świeradowa-Zdroju. Pociąg po drodze zatrzymuje się na przystanku w Krobicy. A stąd jest kilka minut do Podziemnej Trasy Turystycznej Kopalni św. Jana. Wybierzcie się tam na wycieczkę!

Silne podmuchy wiatru dają się we znaki mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej. Silne podmuchy sprawiły, że spadł jeden z elementów hali namiotowej lodowiska przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze, przez co obiekt został zamknięty do odwołania.