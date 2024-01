Przegląd prasy Jelenia Góra 27.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jeleniej Górze

Prasówka 27.01 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Jeleniej Górze weekend możecie spędzić z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która gra w sobotę i niedzielę od rana do wieczornego Światełka do Nieba. Warto także wybrać się na przedstawienia do Zdrojowego Teatru Animacji oraz Teatru im. Cypriana Kamila Norwida. W ZTA nie opuście w sobotę wieczoru piosenki francuskiej. Sprawdźcie co polecamy.