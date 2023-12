Przegląd prasy Jelenia Góra 6.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jeleniej Górze

Prasówka 6.12 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Od 10 grudnia na trasę z Gryfowa Śląskiego do Świeradowa-Zdroju po 27 latach powrócą pociągi. To zmieni warunki na drodze z Mirska. Kierowcy będą musieli przejeżdżać przez niestrzeżone przejazdy kolejowe. Do tej pory robili to automatycznie, bo składy nie kursowały. Teraz muszą bardzo uważać. O to apelują strażacy z OSP Mirsk.