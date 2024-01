Przegląd prasy Jelenia Góra 9.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jeleniej Górze

Nietypowe i bardzo wyjątkowe ogłoszenie sprzedaży nieruchomości na Dolnym Śląsku. Na sprzedaż jest zabytkowy kościół z 1580 roku. Znajduje się 30 km od granicy z Czechami, co ma być jego dodatkowym atutem, 35 km od Wałbrzycha i 55 km od Jeleniej Góry. Sprzedający nieruchomość dorzuca gratis przykościelny cmentarz. Na razie chętnych brak. Zobaczcie zdjęcia z serwisu otodom.pl oraz zdjęcia Michała Jabłońskiego.

