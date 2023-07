Przegląd prasy z czerwca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Jeleniej Górze?

Prasówka lipiec Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Jeleniej Góry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W piątek (16 czerwca) odbył się I Festyn Edukacyjno-Integracyjny "Zróbmy to Razem" w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 14 w Jeleniej Górze. Zabawie na dmuchanych zamkach, przy malowaniu twarzy i występach artystycznych towarzyszyły instytucje, które na co dzień pomagają rodzicom dzieci niepełnosprawnych w zapewnieniu im dobrego startu w życiu. Te zdjęcia wzruszą was do łez!