Przegląd prasy z Jeleniej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.03.2024

Mieszkanka Bolesławca ofiarą oszustów. Kobieta chciała pomnożyć swój majątek i zainteresowała się kryptowalutami i inwestycjami w gaz. Zamiast tego straciła 400 tysięcy złotych. Jak nie wpaść w sidła oszustów? Zapamiętajcie wskazówki policji.

Nadal trwa usuwanie niewybuchów w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki. Zapowiada się na to, że prace szybko nie skończą. Na terenie tzw. doliny śmierci mogą być jeszcze tysiące zapalników do pocisków oraz granatów moździerzowych. To pozostałości z czasów II wojny światowej. Nadleśnictwo Szklarska Poręba zamknęło z tego powodu odcinek lasu w tej okolicy. Karkonoski Park Narodowy uspokaja turystów, że dojście do Wodospadu Szklarki nie zostało zamknięte i atrakcja jest dostępna.