Przegląd prasy z Jeleniej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.12.2023

Mięciutki, milutki, przytulny kotek czy piesek z czerwoną kokardą na szyi trafiają do dzieci i dorosłych jako prezenty pod choinkę. Szybko okazuje się, że zwierzę to obowiązek i koszty, a decyzja była nieprzemyślana. Czworonogi są porzucane lub odwożone do schronisk. Aby temu zapobiec, schroniska wstrzymały przed świętami adopcje. To jeden ze sposobów ochrony i zaoszczędzenia psom i kotom okrutnego losu. Do akcji "Pies to nie prezent" włączyło się schronisko w Jeleniej Górze.