Przegląd prasy z Jeleniej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.01.2024

W meczu 10. kolejki Ligi Centralnej Kobiet Vitamineo Jelenia Góra zmierzyło się z Ruchem Chorzów. Choć w pierwszej połowie miejscowe stawiały czoła faworytkom, to druga połowa należała zdecydowanie do przyjezdnych. Warto zaznaczyć, że trenerka jeleniogórzanek po raz pierwszy w tym sezonie dała pograć wszystkim zawodniczkom.

Trwają działania na obwodnicy Bolkowa. Prawdopodobnie w wyniku silnego podmuchu wiatru, auto ciężarowe przewróciło się na bok. Wyznaczono objazdy dla kierowców jadących z Jeleniej Góry do Wrocławia oraz w drugą stronę.

W rękach świdnickiej policji jest sprawca, który umieścił wulgarne i nazistowskie napisy na elewacji ogrodzenia Kościoła Pokoju w Świdnicy. To zabytek światowej klasy, umieszczony na liście UNESCO. Mężczyzna odpowie za to przed sądem, grozi mu do 10 lat więzienia.