Przegląd prasy z Jeleniej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.03.2024

Najnowsze przedstawienie w Zdrojowym Teatrze Animacji im. Bogdana Nauki w Jeleniej Górze oparte jest na opowiadaniu Kornela Makuszyńskiego "O tym, jak krawiec pan Niteczka został królem". Waldemar Wolański, który zaadaptował je na scenę i wyreżyserował, zabiera nas najpierw do plajtującej pracowni krawieckiej, a potem razem z panem Niteczką w podróż do Pacanowa. Podróż z przygodami, która wciąga (dosłownie) małych i dużych widzów.

Tu czas zatrzymał się w miejscu. Wędruje się schodkami wykutymi w kamieniu, zagląda do groty i wspina krętą drogą, mijając stacje Drogi Krzyżowej. Kalwaria w Pławnej znajduje się blisko Jeleniej Góry. Jeździ się tu nie tylko przed Wielkanocą. To miejsce daje możliwość wytchnienia, refleksji i zadumy i pozwala się ciszyć przepięknymi krajobrazami.

Dwóch mężczyzn ukradło 300 jajek niespodzianek o wartości 1,5 tys. zł w jednym z supermarketów w Złotoryi. To co było dalej, mogłoby być scenariuszem dla filmów z Gangiem Olsena.

Wolna Grupa Bukowina wystąpiła wczoraj (25.03) na otwarciu Zameczku. Osiedlowy Dom Kultury rozpoczął oficjalne urzędowanie w nowej siedzibie. Dzisiaj jest Dzień Otwarty i możecie przyjść zobaczyć, jakie są zajęcia dla dorosłych i dla dzieci. To niejedyna dobra wiadomość dla mieszkańców Zabobrza. Wiadomo, co będzie z parkiem otaczającym Zameczek oraz drugim budynkiem w jego sąsiedztwie.

Przed Wielkanocą przypominamy, co powinno się znaleźć w koszyku, który niesiemy do święcenia. Wielkanocna święconka pełna jest symbolicznych znaczeń. Co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym i jaka jest symbolika potraw, przeczytajcie o tym poniżej. Kliknijcie w galerię, by poznać historię potraw.