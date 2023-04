Przegląd prasy z Jeleniej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.04.2023

Tych przestępców poszukuje dolnośląska policja z Art. 310 § 2 Puszczanie w obieg pieniądza, innego środka płatniczego lub dokumentu określonego w art. 310 § 1 albo go w takim celu przyjmowanie, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie albo pomaganie do jego zbycia lub ukrycia, Art. 310 § 1 Podrabianie albo przerabianie polskiego albo obcego pieniądza, innego środka płatniczego albo dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierającego obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwanie oznaki umorzenia. Dane i zdjęcia pochodzą ze strony policja.gov i są aktualne na dzień 5.04.2023 roku.