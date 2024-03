Przegląd prasy z Jeleniej Góry. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.03.2024

Prasówka Jelenia Góra 8.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Filmy, które do tej pory obejrzeliśmy na ZOOM ZBLIŻENIA, skłaniają do refleksji i pozostaną w pamięci. "Strefa interesów", "Pamięć" oraz "Lęk" wyzwoliły emocje i pobudziły widzów do dyskusji. Co dzisiaj w programie Festiwalu?