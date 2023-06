Przegląd prasy z tygodnia 4.06.2023. Co działo się w Jeleniej Górze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W środę (31 maja) na autostradzie A4 pod Legnicą doszło do wypadku. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale kobieta może mówić o ogromnym szczęściu, dosłownie oszukała przeznaczenie... Prowadząca wyszła z auta tuż przed zderzeniem. Policja szukała kierowcy ciężarówki, bo ten, choć zatrzymał się, chwilę później uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymali go przypadkowi kierowcy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Był nietrzeźwy!

Czekali na to jeleniogórzanie, kuracjusze uzdrowiska Cieplice-Zdrój oraz turyści odwiedzający stolicę Karkonoszy. Pawilon Norweski to restauracja, zbudowana w Jeleniej Górze- Cieplicach w 1909 roku na wzór restauracji z Oslo. Budynek i wnętrza w oryginalnym stylu norweskim, zwanym także smoczym, zachwycają. Możecie sami się o tym przekonać, bo po wielu latach remontu, restauracja już działa. Zobaczcie zdjęcia w galerii. Poniżej przeczytacie, dlaczego ta budowla jest tak niesamowita, co można zjeść w Pawilonie Norweskim i za ile.