Przegląd prasy z tygodnia 5.11.2023. Co działo się w Jeleniej Górze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kamery, rejestrujące przejazdy kierowców na czerwonym świetle, stanęły w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Grunwaldzkiej. Jak ten systam działa?

Johann Sebastian Bach i George Friedrich Händel to dwaj najznakomitsi kompozytorzy epoki baroku, żyjący w tym samym czasie. Nie mogli nie znać nawzajem swojej twórczości. Co mieliby sobie do powiedzenia, gdyby doszło do ich spotkania? Taką sytuację wyobraził sobie niemiecki muzykolog i krytyk sztuki, Paul Barz. Jego sztukę "Kolacja na cztery ręce" obejrzymy 4 listopada w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.