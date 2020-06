Przegląd tygodnia w Jeleniej Górze, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 21.06 do 27.06.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jeleniej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „UWAGA! Dachowanie busa na DK 30 [ZDJĘCIA] ”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Jelenia Góra od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 UWAGA! Dachowanie busa na DK 30 [ZDJĘCIA] Jak informuje portal Lwówek na sygnale, około godz. 6.00 na drodze krajowej nr 30 pomiędzy miejscowościami Chmieleń - Radoniów dachował bus. Jedna osoba jest poszkodowana. na miejscu pracują służby. Apelujemy o ostrożność. 📢 Dawny dom towarowy znów rozbłyśnie! Planowana jest m.in. budowa podziemnego parkingu! [GALERIA] Pamiętasz to miejsce? W czasach, gdzie galerie handlowe w Polsce były czymś obcym i rzadko spotykanym, tuż przy granicy podziwialiśmy cudowne wnętrza galerii handlowej rodem z filmu. Właściciel tego obiektu ma wobec niego plany. „Celem jest stworzenie solidnej koncepcji, która spełni oczekiwania p odyktowane wyjątkowością tego obiektu”- Winfried Stöcker. Zobacz jak teraz wygląda Karstadt!

📢 Co zabrać nad morze? Tego nie będzie w hotelu i apartamencie z powodu epidemii! LISTA Jeśli wybieracie się nad morze, koniecznie sprawdźcie, co musicie zabrać ze sobą! Okazuje się, że w reżimie sanitarnym, narzuconym przez epidemię koronawirusa, z wielu rzeczy korzystać nie będziecie mogli. Co z parawanami, leżakami, naczyniami do gotowania, suszarką do włosów, pościelą itd.? Rozmawialiśmy z dwiema stacjami sanitarnymi i kilkoma właścicielami obiektów. Wiele zależy od podejścia właścicieli obiektów. Odpowiedź pod kolejnymi zdjęciami. 📢 Nowa marka autobusów komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze MZK kupiło trzy używane autobusy marki Scania Citywide 12LF. Właśnie przyjechały do Jeleniej Góry. Na ulicach miasta pojawią się w ciągu najbliższych tygodni. 📢 Czy w starej kopalni koło Mirska uchodźcy z Czech schowali swój skarb? Patrycja Ościak jest przewodnikiem sudeckim, ale ostatnio sporo czasu poświęca na śledzenie losów starych rodów czeskich. A wszystko rozpoczęło się od wizyty pewnego Niemca…

📢 Wyprzedaż w AMW, ceny jeszcze niższe. Co można kupić za grosze? [ZDJĘCIA, OPISY, CENY] Rozpoczęły się wyprzedaże. Zakupy w obniżonych cenach zrobimy także w sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego. Można tam kupić nie tylko wojskowe mundury, ale także uniwersalne bluzy, kurtki, koszulki, buty i mnóstwo innych rzeczy za bezcen. Wybraliśmy dla was najciekawsze oferty. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

📢 TOP 10 miejsc w Czechach, które musisz odwiedzić Zastanawiasz się, jakie miejsca w Czechach warto odwiedzić oprócz Pragi? Przygotowaliśmy dla Ciebie subiektywne zestawienie 10 najciekawszych czeskich miejsc znajdujących się w pobliżu. Większość z nich położona jest nie dalej niż 170 kilometrów od granicy z Polską. Zobacz koniecznie! 📢 Marsjańskie spodki wpisane na listę zabytków. Czekają na remont [GALERIA] Obserwatorium zlokalizowane na Śnieżce robi ogromne wrażenie na turystach z całego świata. Teraz budynek wysokogórskiego obserwatorium meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa położony na szczycie góry Śnieżka został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Czeka je remont, aby stać się obiektem na miarę XXI wieku. 📢 Uwaga! Most graniczny na Izerze grozi zawaleniem! [ZDJĘCIA] Most graniczny na rzece Izera grozi zawaleniem. Nadzór budowlany zamknął go, co oznacza, że nie ma możliwości przekraczania przez niego granicy polsko- czeskiej.

📢 Izerska fauna i flora w obiektywie! Zobacz profesjonalne zdjęcia! [GALERIA] Przyroda działa kojąco. Teraz, gdy mamy ograniczone możliwości cieszenia się jej urokami na żywo, warto sięgnąć po przyjemne zastępstwa. Zapraszamy Państwa do galerii zdjęć wykonanych przez Rafała Pajestkę w okolicach Świeradowa- Zdroju. Zdjęcia lasu i matki natury zachwycają- już nie możemy się doczekać, kiedy znów pójdziemy do lasu! Autor fotografii jest również współtwórcą kanału na popularnym serwisie Youtube- Aparat Przyroda i Inne Zjawiska. Zobaczcie, co na nim prezentuje!

📢 Hampelbaude, czyli Strzecha Akademicka dawniej. Zobacz jak wyglądała! [GALERIA] Schronisko Strzecha Akademicka to częsty cel wycieczek miłośników Karkonoszy. Zobacz, jak dawniej wyglądało to miejsce! 📢 Te sprzętu pochodzą z kradzieży. Rozpoznajesz je? [ZDJĘCIA] Jeleniogórscy policjanci poszukują właścicieli przedmiotów, które zostały zabezpieczone podczas przeszukania. Najprawdopodobniej pochodzą one z przestępstwa. Osoby, które na prezentowanych poniżej zdjęciach rozpoznają swoje mienie, proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze – tel. 478731326, 478731524 lub na numer alarmowy Policji 112.

📢 Wybory już w niedzielę. Zmiana lokalizacji trzech komisji obwodowych Już w najbliższą niedzielę 28 czerwca wybory prezydenckie. W Jeleniej Górze zmieniły się siedziby trzech obwodowych komisji wyborczych. 📢 Dolny Śląsk. 32- latek zasłabł na komendzie policji. Zmarł w szpitalu Mieszkańcy gminy Gromadka (powiat bolesławiecki) wezwali policjantów, gdy zauważyli, że 32- letni mężczyzna bardzo dziwnie się zachowuje, ciężko nawiązać z nim kontakt i ma przy sobie podejrzaną substancję. Funkcjonariusze powiadomili również ratowników medycznych, którzy po przebadaniu mężczyzny stwierdzili, że nie ma przesłanek, aby przewieźć go do szpitala. Kilkadziesiąt minut później doszło do tragedii. 📢 Nowi prezesi w "Wodniku" i MPGK oraz zmiany w Urzędzie [ZDJĘCIA] Jak informuje prezydent miasta Jeleniea Góra, Jerzy Łużniak, w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz spółkach miejskich nastąpiły zmiany.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.