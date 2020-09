Przegląd tygodnia w Jeleniej Górze, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jeleniej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wiedziałeś o tym miejscu? Roztaczał się tutaj piękny widok na Jelenią Górę![GALERIA]”?

Przegląd tygodnia Jelenia Góra od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wiedziałeś o tym miejscu? Roztaczał się tutaj piękny widok na Jelenią Górę![GALERIA] Miejsce urokliwe i z piękną panoramą na okolicę! Na grzbiecie górskim Siodło około XVIII wieku powstał romantyczny park z altaną i ławeczkami, a później wybudowana została tutaj również świątynię Apollina i posągi muz, kamienny stół, siedziska itp. Pod koniec XVIII wieku na szczycie wzgórza zbudowano Helikon - neoklasycystyczną budowlę z 4-kolumnowym portykiem nawiązującą do greckiej świątyni. Na fryzie świątyni widniał napis: "Friedrich dem Einzigen ". Budowla była pomnikiem wystawionym na cześć Fryderyka Wielkiego. Zobacz niesamowite zdjęcia Borowego jaru, Siodła i Helikonu! 📢 Szalony naukowiec, wielkie owady, strażnicy gór i miniaturowe Karkonosze. Zapraszamy do GIGANTEI! [ZDJĘCIA] Gigantei- Karkonoski Park Ducha Gór to miejsce, w którym fantazja miesza się z prawdą, gdzie wszystkie szlaki Karkonoszy dostępne są dla każdego, a strażnicy gór pilnują ładu i porządku w karkonoskiej krainie. A wszystko to doprawione jest nutą szaleństwa naukowca Olo. Atrakcji tutaj mnóstwo!

📢 Uwaga! Groźne bakterie w artykułach spożywczych. Mamy listę produktów, które zostały wycofane przez GIS [OSTRZEŻENIA] Salmonella w jajkach, bakterie w drobiu, brak informacji o alergenach w rodzynkach... GIS regularnie informuje na temat produktów, które nie spełniają obowiązujących norm i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Komunikaty i ostrzeżenia o produktach publikowane są przez GIS dlatego, że zawierają substancje mogące powodować np. alergie, zatrucie, a nawet śmierć. Postanowiliśmy zebrać najważniejsze komunikaty i przedstawić je w niniejszym artykule. Sprawdźcie koniecznie! Szczegóły w galerii zdjęć.

📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy. 📢 Tak wygląda Wisła po awarii Czajki. Fetor i "kożuch zanieczyszczeń". Fala ścieków wkrótce wleje się do Bałtyku Fetor Wisły czuć z daleka. Na rzece, przy brzegach i zakolach, unosi się również kożuch zanieczyszczeń. Skutki awarii rurociągu przesyłającego ścieki w Warszawie są ogromne. Fala z nieczystościami wkrótce dotrze do Bałtyku. Szczegóły poniżej.

📢 Pyszności na Targu Rolnym Górskie Smaki w Jeleniej Górze! Zobacz te smakołyki! [ZDJĘCIA] Już jutro (5 września) gospodynie i gospodarze zjadą się do Jeleniej Góry na teren dawnego targowiska "Flora" ze swoimi smakołykami. Targ Rolny Górskie Smaki odbywa się co tydzień w sobotę w godzinach 10.00- 13.00 w zmienionej lokalizacji. Teraz najsmaczniejsze warzywa i owoce, a do tego pyszne wyroby i piękne ozdoby kupić można w Jeleniej Górze. Zapraszamy!

📢 Dzieci wiedziały, że autobusem z hulajnogą nie pojadą. Ojciec chciał to sprawdzić popijając alkohol [FILM] Dzieci wiedziały, że nie można wchodzić z hulajnogą do autobusu. Tata kilka godzin później postanowił sprawdzić "to" po swojemu. Policja zamieściła nagranie z monitoringu z autobusu w Jeleniej Górze, na którym widać zachowanie ojca przewożącego wraz z dziećmi elektryczną hulajnogę. Przejazd zakrapiany był alkoholem. 📢 Aleja Jana Pawła II- zobacz jak wyglądała kiedyś! Sporo się zmieniło! [GALERIA] Zobacz jak zmieniła się Aleja Jana Pawła II na przestrzeni lat. Rozpoznajesz miejsca, w których wykonano zdjęcia? 📢 Kolejna inwestycja ukończona. Dojście do przystanku kolejowego bezpieczne [ZDJĘCIA] Kolejna ważna inwestycja została zrealizowana w Jeleniej Górze. Już teraz mieszkańcy stolicy Karkonoszy mogą dotrzeć do przystanku kolejowego Jelenia Góra- Przemysłowa od strony ulicy Spółdzielczej po nowej nawierzchni. Zobacz, jak teraz prezentuje się droga.

📢 Interwencja policji w autobusie w Jeleniej Górze. Płacz dzieci, kajdanki. Powód? Elektryczna hulajnoga [FILM] Dramat w autobusie w Jeleniej Górze. Mężczyzna został skuty przez policję kajdankami na oczach płaczących dzieci. Policjanci interweniowali na prośbę kierowcy, bo mężczyzna chciał pojechać autobusem z dziećmi i elektryczną hulajnogą. Ojciec nie zamierzał dobrowolnie wysiąść z autobusu. Jak się okazało był również poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu.

📢 Okazje! Domy i mieszkania od komornika- Jelenia Góra i okolice [GALERIA] Codziennie przybywa nowych licytacji komorniczych w Jeleniej Górze i okolicach. Możesz na nich kupić dom lub mieszkanie w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytację. Sprawdziliśmy najnowsze oferty! 📢 Wyłudziła 5 000 złotych posługując się sfałszowanymi dokumentami Policjanci zatrzymali 36- letnią kobietę podejrzaną o wyłudzenie pożyczki gotówkowej. Kobiecie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

📢 Jelenia Góra na starych pocztówkach. Ale miasto się prezentowało! [ZDJĘCIA] Pamiętasz taką Jelenią Górę? A może dostałeś podobną pocztówkę? Zobacz jak stolica Karkonoszy wyglądała dawniej na widokówkach. Niektóre z nich są bardzo stare! 📢 Co produkowane jest pod Śnieżką? Jutro się przekonasz! 3 września zapraszamy na 18. Wystawę Produktów Regionalnych "Wyprodukowano pod Śnieżką" na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, którego organizatorem jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Co będzie się działo? 📢 Przegląd sierpnia 2020 w Jeleniej Górze, najważniejsze wydarzenia miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jeleniej Góry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w Jeleniej Górze. Gdzie 1.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

📢 I znów PRL! Aż się łezka w oku kręci, gdy odwiedzasz Muzeum Sentymentów w Kowarach! [ZDJĘCIA/FILM] To istny wehikuł czasu. Przestępując próg Muzeum Sentymentów w Kowarach przenosisz się kilka dekad wstecz i znów czar PRLu ożywa. Jeśli jeszcze nie odwiedziłeś tego miejsca, to koniecznie musisz tutaj zabrać rodzinę i przyjaciół. Wspólnie możecie powspominać lub zobaczyć jak wyglądał słynny PRL. Miejsce, w którym znajduje się muzeum też nie jest przypadkowe- to dawna fabryka dywanów w Kowarach. Zobacz, jak muzeum wygląda w środku oczami Internautów!

📢 Ukradł sprzęty warte 8 000 złotych. Odpowie przed sądem 26- letni mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego odpowie za co najmniej cztery kradzieże, których dokonał w lipcu i sierpniu na terenie Kowar i okolic. 📢 Policjanci poszukiwani! Wstąp w szeregi jeleniogórskiej policji. Sprawdź ile możesz zarobić! Jesteś zainteresowany służbą w policji? Dokumenty możesz złożyć w jeleniogórskiej komendzie policji. Na starcie możesz zarobić 3880 złotych na rękę, a osoby do 26 roku życia nawet 4220 złotych. Sprawdź jakie są wymogi!

📢 Psiaki szukają kochającego domu! Czekają w Schronisku Przylasek! [ZDJĘCIA] Brakuje Ci towarzystwa? Kochasz zwierzęta? Masz warunki i czas, żeby zająć się bezdomnym psiakiem? Te psie mordki wyczekują swojego właściciela w Schronisku Przylasek w Platerówce. Nie potrzebują wiele. Chcą być kochane, mieć swoje miejsce, mieć zainteresowanie swojego człowieka. Jeśli jesteś zainteresowany adopcją któregoś z piesków, skontaktuj się pod numerem telefonu 600 044 362.

