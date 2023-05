Przegląd tygodnia z 14.05.2023 w Jeleniej Górze. Najważniejsze wydarzenia od 7.05 do 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To miałby być najbardziej nowoczesny Rodzinny Park Rekreacji na Dolnym Śląsku na miarę Europy. Wizualizacje i szczegóły dotyczące inwestycji będzie można zobaczyć na Dniach Otwartych w Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów. Atrakcji będzie mnóstwo dla dzieci i dorosłych. Zaplanowano m.in. festyn i pokazy ogromnych maszyn.

W piątek (12 maja) na Dolnym Śląsku doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął motocyklista z Jawora, który uciekał przed policją. Pościg rozpoczął się w Wałbrzychu, a tragicznie skończył w Świdnicy. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

12 i 13 maja z okazji Nocy Muzeów 2023 w dolnośląskich muzeach, zamkach czy teatrach przygotowano mnóstwo ciekawych wydarzeń. Wśród nich będzie zwiedzanie miejsc, do których na co dzień nie ma wstępu. 19 i 20 maja do Nocy Muzeów włączą się wrocławskie placówki. Przeczytajcie poniżej o niektórych propozycjach przygotowanych na Dolnym Śląsku na tegoroczną Noc Muzeów.

Straszny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek około południa, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby.

Sadysta w Kłodzku powiesił na lince psa i przywiązał do barierki przy moście, gdzie zostawił zwierzę na pewną śmierć. Czworonóg zwisając tracił przytomność. Na szczęście uratowali go kłodzcy policjanci, którzy w sam raz wracali z interwencji. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.

Pałac w Tworzyjanowie to niezwykłe miejsce na mapie dolnośląskich pałaców. Mimo opustoszałego stanu, stał się on ostatnio popularny w mediach społecznościowych dzięki TikTokowi. Przyciąga on uwagę wielu ludzi swoim klimatem i historią.

Najpiękniejsze Dolnoślązaczki poznaliśmy w sobotę wieczorem (6 maja), podczas finałowej gali we Wrocławiu. Zobaczcie, jak kandydatki do tytułu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 prezentowały się w strojach kąpielowych, wieczorowych sukniach i ubraniach sportowych. Nasz fotoreporter towarzyszył też finalistkom podczas przygotowań w garderobie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!