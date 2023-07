Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Jeleniej Górze. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Jelenia Góra, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dzisiaj, 15 lipca upał zalał Dolny Śląsk. Słupki rtęci w termometrach pokazywały nawet 37 stopni w cieniu! Kto żyw uciekał nad wodę, wielu Dolnoślązaków wybrało plażę w Borzygniewie. A tu czekała na nich nie lada niespodzianka i atrakcja. Miejscowy bar, zorganizował dla wszystkich plażowiczów Piana party! Mnóstwo radości za darmo.

Jeden z największych tego typu festiwali (klimat rocka gotyckiego) w tej części Europy będzie trwał do niedzieli 16 lipca. Castle Party to także okazja do zademonstrowania swojego oryginalnego stylu. Im więcej czerni i "pazura" tym lepiej! obowiązuje dowolność stylu i nikt nikogo nie skrytykuje za nieodpowiedni ubiór.