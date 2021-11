Przegląd tygodnia z 28.11.2021 w Jeleniej Górze. Najważniejsze wydarzenia od 21.11 do 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tygodniowa prasówka 28.11.2021: 21.11-27.11.2021 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rzecznik prasowy spółki Wodnik z Jeleniej Góry tłumaczy, że o zmianie taryfy firma informowała kilkukrotnie za pośrednictwem lokalnych mediów, a mimo to właściciele, którzy mają zapłacić abonament, wynoszący kilkaset zł są zdziwieni. Do tej pory było to kilkadziesiąt zł miesięcznie. Teraz to będzie kilka tysięcy złotych rocznie. Skąd tak duże podwyżki i czy uda się wypracować kompromis?