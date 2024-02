Przejazd ulicą Wolności w Jeleniej Górze to sprawdzian cierpliwości kierowców. Do kiedy potrwają utrudnienia? Co się tam buduje?

Ulicą Wolności kierowcy jadą co Cieplic Śląskich -Zdroju i dalej do Sobieszowa, Podgórzyna i innych miejscowości. To obok ulicy Wojska Polskiego, główna jeleniogórska trasa.

Od ponad miesiąca dwupasmowa jezdnia w kierunku Jeleniej Góry, na odcinku w okolicach skrzyżowania z ulicą Żeromskiego zwężona jest do jednego pasa.To powoduje bardzo duże korki i kierowcy muszą uzbroić się na tej trasie w cierpliwość.

Do kiedy potrwają utrudnienia?

Na ulicy Wolności w Jeleniej Górze, na zlecenie Wodnika, spółki dostarczającej wodę mieszkańcom i odbierającej ścieki, trwa budowa magistrali łączącej dwa ujęcia wody..

Jak tłumaczy Zbigniew Rzońca, rzecznik prasowy spółki Wodnik, magistrala połączy ujęcie wody w Grabarowie z ujęciem w Sosnówce.