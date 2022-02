Przesieka to magiczna wieś, która przez chwilę była Matejkowicami. To tu znajduje się wodospad Podgórnej

Historia Przesieki

Schronisko PTTK "Odrodzenie"

Wodospad Podgórnej i "Kasada Myi"

Wodospad Podgórnej jest trzecim, co do wysokości, wodospadem w Karkonoszach. Jego wody spadają z dziesięciu metrów pomiędzy granitowymi urwiskami. Kilka lat temu pojawił się pomysł postawienia w tym miejscu elektrowni wodnej, ale na szczęście dla turystycznych walorów Przesieki nie doszło do jego realizacji. Kaskada Myi jest czwartym, co do wielkości (5m wysokości), wodospadem w Karkonoszach i kolejnym miejscem na mapie wokół Przesieki, które warto odwiedzić.