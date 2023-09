Przyjazna atmosfera i tolerancja, to podstawy w tej placówce. SP nr 5 wygrała Plebiscyt Edukacyjny Gazety Wrocławskiej

SP nr 5 zwycięzcą Plebiscytu Edukacyjnego "Gazety Wrocławskiej"

To dzieci autystyczne, z lekką niepełnosprawnością intelektualną lub z zespołem Aspergera. Potrzebują więcej uwagi i zrozumienia ich potrzeb. To dostają w naszej szkole – mówi Katarzyna Krasowska, dyrektorka SP nr 5 w Jeleniej Górze.

Przerwy z widokiem na Karkonosze

Staramy się, by jak najwięcej czasu uczniowie spędzali na świeżym powietrzu. Przychodzi to naturalnie, bowiem nauka odbywa się w trzech budynkach – wyjaśnia nauczycielka Agata Kubiak.

Specjalna opieka dla dzieci z niepełnosprawnościami

W „Piątce”uczy się 171 dzieci. Trzydzieścioro dwoje z nich wymaga specjalnego podejścia. Uczniowie z orzeczeniem autyzmu, z zespołem Aspergera lub z innymi lekkimi niepełnosprawnościami intelektualnymi otoczeni są w szkole opieką i przyjaźnią. Akceptacja, tolerancja i zrozumienie dla osób, które są inne to podstawa w tej placówce. A ponieważ w każdej klasie są tacy uczniowie, przychodzi to naturalnie. Tu nikt nikogo nie wytyka palcem.

W naszej szkole nikogo nie zdziwi, gdy w czasie lekcji uczeń wstanie z ławki, by pochodzić po klasie. Czasami bodźców jest tak dużo, że musi wyjść z pomieszczenia. Uczymy innych, że to nic złego, że można mieć problemy z emocjami i trzeba to uszanować – wyjaśnia Katarzyna Krasowska.

Sale komputerowa i sensoryczna

Przyjazna atmosfera z uwagą dla każdego ucznia

Dzięki temu, że szkoła nie jest duża, a klasy liczą do 27 osób, można poświęcić uwagę każdemu dziecku. Docenili to rodzice. Niektórzy do „Piątki”przywożą dzieci z drugiego końca Jeleniej Góry lub z sąsiednich miejscowości. W SP 5 wszyscy uczniowie rozwijają talenty na miarę swoich możliwości i co ważne zdobywają wiedzę oraz kształcą swoje umiejętności.

Agata Kubiak dodaje, że nauczyciele z przyjemnością słuchają, jak rodzice mówią o dobrym wpływie szkoły na ich dzieci, że obserwują u swoich pociech zmiany na lepsze, większą otwartość, odwagę i radzenie sobie w codziennych sprawach.

W szkole dostrzegają talenty wszystkich naszych uczniów i pomagają je rozwijać FB SP nr 5