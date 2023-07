PTTK nie chce przedłużyć umowy dotychczasowym dzierżawcom schroniska Samotnia. Ruszyła fala protestów. Turyści obawiają się komercji

Czujemy, że podobnie jak 10 lat temu i tym razem nie możemy, nie potrafimy przejść obojętnie obok tego tematu. Musimy, chcemy działać! I podobnie jak 10 lat temu, wierzymy, że razem z Waszą pomocą, miłośników i sympatyków Tego wyjątkowego miejsca, uda się zmienić to, co się ma wydarzyć już niebawem, czyli zmiana po blisko sześćdziesięciu latach gospodarzy „Samotni”. Miejsca, którego klimat i atmosferę stworzył i kreował śp. Waldemar Siemaszko, a pięknie kontynuowała żona Sylwia Siemaszko i córka Magda Siemaszko-Arcimowicz. A co dokładnie zmiana może oznaczać? Komercjalizację, odebranie Samotni niesamowitego klimatu, likwidację wielu cyklicznych wydarzeń, jakie tu się odbywały… czytamy we wstępie do petycji