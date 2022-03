Punkt z darami przy ul. Okrzei w Jeleniej Górze- nie potrzebujemy odzieży. Jak można pomóc?

Od poniedziałku 21 marca przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze nie będzie przyjmowana odzież. Ta, która już trafiła do punkt jest selekcjonowana i porządkowana.

Na ten moment potrzebne są głównie produkty spożywcze i kosmetyki takie jak:

kasza gryczana, przeciery pomidorowe, płatki owsiane, cukier, pieczywo, oleje, owoce, wędliny, sery pakowane, szampony i odżywki, żele pod prysznic, proszki, płyny do mycia naczyń, kremy do twarzy.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, a w soboty od 10:00 do 15:00.