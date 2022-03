Punkt zbiórki darów dla Ukraińców przeniesiony z Długiej na Okrzei w Jeleniej Górze. Pilnie potrzebne produkty! OPRAC.: Justyna Orlik

Od dziś (10 marca) zmienia się punkt zbiórki żywności i innych rzeczy potrzebnych ukraińskim uchodźcom. Mieści się teraz przy ul. Okrzei 10. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 18:00, a w soboty od 10:00 do 15:00.