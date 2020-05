Pyszności! Przyjedź pod Wieżę w Siedlęcinie na Górskie Smaki! [ZDJĘCIA]

Tutaj zawsze znajdziesz same rarytasy. Musisz to sprawdzić! Na targu rolnym pod Wieżą w Siedlęcinie już w najbliższą sobotę znajdziecie same pyszne potrawy, przetwory, warzywa i owoce prosto od gospodarza i gospodyni.

Rząd znosi kolejne ograniczenia. Wideo